86 yaşındaki trafik canavarına ceza

Fransa
'nın Lot-et-Garonne bölgesinde jandarmayı şaşkına çeviren bir olay Avrupa basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlere göre; bölge sakinlerinin şikâyeti ve polisin trafik kameralarından takip ettiği ihlaller nedeniyle bir araba durduruldu. Hız sınırının 90 km olduğu bölgede 160 km hızla giden ve kırmızı ışıklarda durmayan aracın şoförünün 86 yaşındaki bir kadın olması yetkilileri şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan kadının büyük ihtimalle ehliyetine el konacağı açıklandı. Kadının evine yetişmek için hız yapmak zorunda kaldığını ve kuralları ihlal ettiğini söylediği aktarıldı. DIŞ HABERLER