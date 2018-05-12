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Son Dakika:İki gemisi Boğazdan art arda geçti

İki gemisi ndan arda arda geçti. Son dakika olarak bildirilen habere göre; gemiler geçişini 1,5 saatte tamamlayarak açıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 15:21
Son Dakika:İki Rus askeri gemisi Boğazdan art arda geçti

*Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlenirken diğer askerlerin kıyıyı izleyip cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü. İki gemi ndan art arda geçti. 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denize açıldı.

GEMİNİ ÖN BÖLÜMÜNDE SİLAHLI ASKERLERİN NÖBET TUTTUĞU GÖZLENDİ

Rus donanmasına ait iki askeri gemi saat 13.00 sıralarında art arda boğaza giriş yaptı. 912 borda numaralı askeri mayın tarama gemisi 14.00 sıralarından altına geldi. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

Gemideki askerlerin kıyıyı izleyip cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü. Mayın tarama gemisinin geçişinin ardında kısa bir süre sonra aynı istikamette MB-304 borda numaralı askeri römorkör gemisi de köprünün altında geçiş yaptı. Askerlerin dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. Gemiler 1.5 saatte boğazdan geçişlerini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

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Son Dakika:İki Rus askeri gemisi Boğazdan art arda geçti
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