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, Gazze'ye yine saldırdı

savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürdü. Öteyandan, Gazze sınırında bir ayı aşkın süredir devam eden lerde 53 Filistinli sivilin İsrail askerlerinin saldırılarında hayatını kaybettiği, 8 binden fazla Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 21:41
İsrail, Gazze'ye yine saldırdı

Filistinli yetkililer, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken görgü tanıkları bombardımanda elektrik şebekesine ait bir jeneratörle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürdü.

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Öte yandan 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde bugün bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından ayağından gerçek mermiyle vurulduğu, diğer bir Filistinlinin eline gaz bombası kapsülünün isabet ettiği belirtildi.

Gazze sınırında bir ayı aşkın süredir devam eden lerde 53 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli yaralandı.

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İsrail, Gazze'ye yine saldırdı
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