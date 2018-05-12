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Muhalefet partileri, hükumet karşıtı gösteri düzenledi

’nın başkenti ’da toplanan binlerce kişi, ‘’ adını verdikleri gösterilerle hükümeti etti. Polonya muhalefet partileri, Platforma Obywatelska (Vatandaş Platformu), Nowoczesna (Çağdaşlık) ile Komitet Ochrony Demokracji (Demokrasiyi Koruma Komitesi), başkent Varşova’da ‘Özgürlük Yürüyüşü’ adlı hükümet karşıtı protestolar düzenledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 19:34
Muhalefet partileri, hükumet karşıtı gösteri düzenledi

Demokrasi, dayanışma ve hukukun üstünlüğünün vurgulandığı lara binlerce kişi katıldı.

"KRALİYET YOLU"NDA YÜRÜDÜLER

De Gaulle Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, iki kilometrelik Kraliyet Yolu güzergahını devam ederek Plac Zamkowy'ında sona erdi. Sık sık 'Özgürlük, eşitlik, demokrasi', 'Kahrolsun Kaczynski diktatörlüğü', 'Bağımsız yargı', sloganlarının atıldığı yürüyüşte 'PiS gidecek, Avrupa Birliği kalacak', 'Anayasadan ellerini çek", 'Yaşasın Avrupa Birliği' yazılı dövizler taşındı.

"TÜM SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

Plac Zamkowy'de kurulan sahnede Platforma Obywatelska'nın lideri Grzegorz Schetyna ile Nowoczesna'nın lideri Katarzyna Lubnauer birer konuşma yaptı. Schetyna konuşmasında özgürlük, demokrasi, anayasanın üstünlüğü, bağımsız yargı için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken, 2020 yılına kadarki tüm seçimleri kazanacaklarını söyledi.

Katarzyna Lubnaer de günün PiS Partisi'nin iktidarına karşı birlik günü olduğunu, PiS diktatörlüğünün ancak dayanışmayla aşabileceğini ifade etti. Protesto gösterisi, lı sanatçıların sahne aldığı konserle sona erdi.
Muhalefet partilerinin gösterileri düzenledikleri saatlerde, Wiejska Sokak'ta bulunan Polonya Parlamento binası önünde bir araya gelen binlerce kişi, devletin engellilere tanıdığı imkanların yetersizliğini protesto etti.

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Muhalefet partileri, hükumet karşıtı gösteri düzenledi
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