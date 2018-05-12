Muhalefet partileri, hükumet karşıtı gösteri düzenledi

Demokrasi, dayanışma ve hukukun üstünlüğünün vurgulandığı protestolara binlerce kişi katıldı.

"KRALİYET YOLU"NDA YÜRÜDÜLER

De Gaulle Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, iki kilometrelik Kraliyet Yolu güzergahını devam ederek Plac Zamkowy'ında sona erdi. Sık sık 'Özgürlük, eşitlik, demokrasi', 'Kahrolsun Kaczynski diktatörlüğü', 'Bağımsız yargı', sloganlarının atıldığı yürüyüşte 'PiS gidecek, Avrupa Birliği kalacak', 'Anayasadan ellerini çek", 'Yaşasın Avrupa Birliği' yazılı dövizler taşındı.

"TÜM SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

Plac Zamkowy'de kurulan sahnede Platforma Obywatelska'nın lideri Grzegorz Schetyna ile Nowoczesna'nın lideri Katarzyna Lubnauer birer konuşma yaptı. Schetyna konuşmasında özgürlük, demokrasi, anayasanın üstünlüğü, bağımsız yargı için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken, 2020 yılına kadarki tüm seçimleri kazanacaklarını söyledi.

Katarzyna Lubnaer de günün PiS Partisi'nin iktidarına karşı birlik günü olduğunu, PiS diktatörlüğünün ancak dayanışmayla aşabileceğini ifade etti. Protesto gösterisi, Polonyalı sanatçıların sahne aldığı konserle sona erdi.

Muhalefet partilerinin Özgürlük Yürüyüşü gösterileri düzenledikleri saatlerde, Wiejska Sokak'ta bulunan Polonya Parlamento binası önünde bir araya gelen binlerce kişi, devletin engellilere tanıdığı imkanların yetersizliğini protesto etti.