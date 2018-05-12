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Sekreteri de kendisi gibi

Sık sık tartışmalı açıklamalara imza atan ’ın özel sekreteri de ortalığı karıştırdı. Sadler’in direktörünü eleştiren kanser hastası McCain için “Nasılsa ölecek” diyerek alay etmesi tepkilere yol açtı

Giriş Tarihi: 12.5.2018
Sekreteri de kendisi gibi
ABD Başkanı Donald 'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı () direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel ile ilgili tartışmalar sürüyor. Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, Haspel için "hayır" oyu vereceğini açıklaması tartışmaları büyüttü. Beyin kanseri tedavisi gören McCain, CIA direktörlüğüne vekaleten bakan Haspel'in "işkenceci geçmişine" vurgu yaparak Senato Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada "hayır" diyeceğini açıkladı.

EŞİ İSYAN ETTİ
Amerikan kamuoyunda büyük ilgi çeken açıklama, Haspel'in Senato'dan onay almasının zor olacağı şeklindeki yorumlara neden oldu. McCain'in açıklamasından sonra Cumhuriyetçilerin diğer bir önemli ismi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, "Evet oyu vereceğim" açıklamasını yaptı. Ancak McCain'in 'hayır' oyu açıklamasıyla ilgili esas tartışma ise özel asistanlarından 'in verdiği bir cevaptan sonra başladı. The Hill'in haberine göre Sadler'in, kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen bir toplantıda McCain'in Trump'ın adayına karşı olmasıyla ilgili "Ne dediğinin önemi yok, nasılsa ölecek" dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine 81 yaşındaki McCain'in eşi "Size eşimin 7 çocuğu ve 5 torunu olduğunu hatırlatmam gerekiyor herhalde" şeklinde bir tweet attı.

İLK KADIN OLACAK
ABD Başkanı Trump'ın CIA direktörlüğüne aday gösterdiği ve daha önce CIA'nın işkence tekniklerini uygulamakla suçlanan 61 yaşındaki Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde önceki gün senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. Haspel, onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA Direktörü unvanını alacak.
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Sekreteri de kendisi gibi
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