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Son Dakika: Ad ve soyad düzeltme işlemleri sonrasına ertelendi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatanda?lık İ?leri Genel Müdürlüğü, seçmenlerin oy kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmamaları amacıyla, ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, sonrasına kadar erteledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 11:16
Son Dakika: Ad ve soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasına ertelendi

Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanması, sonrasına kadar ertelendi.

LİSTELER BUGÜN ASKIDAN İNECEK

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatanda?lık İ?leri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listeleri, bugün askıdan inecek.

AD, SOYAD DEĞİŞTİRME SEÇİM SONRASINA ERTELENDİ

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddeyle sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, seçim sonrasına kadar erteledi.

Seçimlerin ardından ad ve soyad değişim işlemleri devam edecek.

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Son Dakika: Ad ve soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasına ertelendi
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