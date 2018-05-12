Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahathir'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla aradı.
İKİ LİDER TÜRKİYE-MALEZYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI
Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Mahathir Muhammed'e Başbakanlık görevinde başarılar diledi.
İki lider, görüşmede, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini vurguladı.