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Son Dakika: Erdoğan'dan Mahathir'e tebrik

Son dakika haberi... Erdoğan, 'daki genel lerin galibi olan Başbakan 'i telefonla arayarak, görevinde başarılar diledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 13:54
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahathir'e tebrik

, 'nın yeni Başbakanı 'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Malezya'daki genel lerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla aradı.

İKİ LİDER TÜRKİYE-MALEZYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Mahathir Muhammed'e Başbakanlık görevinde başarılar diledi.

İki lider, görüşmede, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini vurguladı.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahathir'e tebrik
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