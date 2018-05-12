Son dakika: Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması!

Kuzey Kore, söz verdiği gibi nükleer testlerine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından, hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında, nükleer test tesisini boşaltacağını açıkladı.

TRUMP İLE PLANLANAN ZİRVE ÖNCESİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

21 NİSAN'DAN İTİBAREN NÜKLEER FÜZE DENEMELERİNİ DURDURMUŞTU

Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibarıyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına" yönelik ifadesine de yer verilmişti.

Kuzey Kore, nükleer test alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.