Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması!

Son dakika: 'den flaş nükleer açıklaması!

, nükleer deneme alanını 'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 17:13
Son dakika: Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması!

, söz verdiği gibi nükleer testlerine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından, hava durumuna bağlı olarak tarihleri arasında, nükleer test tesisini boşaltacağını açıkladı.

TRUMP İLE PLANLANAN ZİRVE ÖNCESİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

21 NİSAN'DAN İTİBAREN NÜKLEER FÜZE DENEMELERİNİ DURDURMUŞTU

Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibarıyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına" yönelik ifadesine de yer verilmişti.

Kuzey Kore, nükleer test alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.

Dünya'nın en güçlü orduları açıklandı! Afrin operasyonu sonrası Türkiye...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN