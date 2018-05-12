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Son Dakika: ’e buğday götüren Türk gemisinde

Son dakika haberi... ’in Husi kontrolünde bulunan Salif limanına buğday taşıyan gemiden bilinmeyen bir sebepten dolayı olduğu bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 10:28
Son Dakika: Yemen’e buğday götüren Türk gemisinde patlama

'de Husi güçlere karşı kurulan liderliğindeki koalisyon sözcüsü yaptığı açıklamada "Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir olduğu tespit edildi" ifadesini kullandı.

Bir gemicilik kaynağı, patlamanın geminin bazı parçalarının aşırı ısınması yüzünden mi yoksa bir füze isabetiyle mi olduğu konusunda kesin bir sonuca varılmadığını söyledi.

HASARA NEYİN SEBEP OLDUĞU BİLİNMİYOR

gemisinin kaptanı gemideki hasara neyin sebep olduğunu bilmediğini belirtti. Türk yük gemisinin Suudi Koalisyon güçleri tarafından daha sora Suudi Arabistan'ın Cizan limanına çekildiği kaydedildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Türk gemisin İnce İnebolu'nun 50 bin ton Rus buğdayı taşıdığı, patlamanın geminin 'de Yemen'in Hudey'de limanının kuzeyinde, Salif limanının 112 km açıklarında, limana yaklaşma izni beklemek için demirli iken meydana geldiği, patlamanın bir füze mi yoksa içten bir patlama olup olmadığı hakkında kesin bir karar verilmediği kaydedildi.

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Son Dakika: Yemen’e buğday götüren Türk gemisinde patlama
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