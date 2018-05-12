Trump'ın İran kararı ne anlama geliyor?

Başkan Trump'ın İran nükleer anlaşmasını iptal etmesini ABD'nin küresel sistemde kendi rolünü yeniden tanımlama çabasının bir parçası olarak görebiliriz. Bu çaba Obama dönemine de damgasını vuran ve özellikle Irak işgali ve 2008 ekonomik krizinin sosyoekonomik mirasıyla da alakalı. Amerikan halkı bu iki tarihi travmanın etkisini iyi okuyan ve bunu kampanyasında son derece etkili kullanan Trump'a iltifat ederek küreselci liberal siyasetten ulusalcı muhafazakar siyasete doğru evrildiğini göstermişti. Uluslararası ittifaklara (NATO) ve anlaşmalara (Trans Pasifik Ticaret Anlaşması) karşı sert eleştirileri hatırlandığında Avrupalı müttefikler, Rusya ve Çin'le birlikte imzalanan çokuluslu İran nükleer anlaşmasının iptali Trump'ın ulusalcı misyonunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.