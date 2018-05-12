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Trump'ın kararı ne anlama geliyor?

ABD Başkanı 'ın konusunda aldığı karar Trump'ın Obama'nın siyasi mirasını yok etme çabası olduğu söylenebilir mi? Trump'ın İran anlaşmasını iptal etme kararının ardında Ortadoğu'ya bakışaçısının İsrail ve Suudi Arabistan etkisinin yüksek olacağı görüşü olabileceği düşünülenbilir mi? Sabah Perspektif yazarı Kadir Üstün'ün bugünkü yazısında bu sorulara yanıt arıyor

Giriş Tarihi: 12.5.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 13:19
Trump'ın İran kararı ne anlama geliyor?

Başkan Trump'ın nükleer anlaşmasını iptal etmesini ABD'nin küresel sistemde kendi rolünü yeniden tanımlama çabasının bir parçası olarak görebiliriz. Bu çaba Obama dönemine de damgasını vuran ve özellikle Irak işgali ve 2008 ekonomik krizinin sosyoekonomik mirasıyla da alakalı. Amerikan halkı bu iki tarihi travmanın etkisini iyi okuyan ve bunu kampanyasında son derece etkili kullanan Trump'a iltifat ederek küreselci liberal siyasetten ulusalcı muhafazakar siyasete doğru evrildiğini göstermişti. Uluslararası ittifaklara (NATO) ve anlaşmalara (Trans Pasifik Ticaret Anlaşması) karşı sert eleştirileri hatırlandığında Avrupalı müttefikler, Rusya ve Çin'le birlikte imzalanan çokuluslu İran nükleer anlaşmasının iptali Trump'ın ulusalcı misyonunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.

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Trump'ın İran kararı ne anlama geliyor?
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