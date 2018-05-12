Türkiye’nin dört bir yanında Kudüs öfkesi

Türkiye
'nın dört bir yanında İsrail protesto edildi. İstanbul'da Fatih Camisi
'nde cuma namazının ardından İHH önderliğinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği protesto yürüyüşü yapıldı. Camiden çıkan binlerce kişi İsrail'i lanetleyen sloganlarla Saraçhane Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ve Filistin bayrağı taşıdı. Yürüyüş sırasında tekbir getiren binlerce kişi, "Katil İsrail, katil Amerika Kudüs
'ten defol", "Kudüs bizimdir" şeklinde sloganlar atıp "Kudüs Müslüman'dır" pankartıyla İsrail ve Amerika'ya olan tepkilerini gösterdi. İHH İnsani Yardım
Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın, pazartesi günü Kudüs'te büyükelçilik açılışını gerçekleştireceğini belirterek, "Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu kabul ediyoruz. Bunun için de gerekirse canımızı da vermeye hazırız" dedi.