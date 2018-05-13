Filistin'den Arap Birliği'ne toplanma çağrısı

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine Arap Birliği'ne temsilciler düzeyinde çarşamba günü toplanması yönündeki talebi ilettiğini belirtti.

Arap Birliği ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

TÜM DÜNYADA TEPKİ VAR

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail'in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da daha önce yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.

ABD Büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki Başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Filistinlilerin Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yıl dönümünde "İsrail ve Siyonistlerin planlarını felakete dönüştüreceklerini" açıklamıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.