Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı!

Şehrin hareketli bölgelerinden opera binası Palais Garnier yakınlarında dün akşam meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan olay yerinde polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Olayı inceleyen savcılar, görgü tanıklarının ifadesine dayanarak, saldırganın olay esnasında "Allahu Ekber" diye bağırdığını aktardı. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ üstlendi.



Restoranlar, barlar ve tiyatro binalarıyla çevrili Opera Garnier bölgesinin, haftasonu olduğu için olay sırasında oldukça kalabalık olduğu belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa bir kez daha kan ile bedel ödedi ancak özgürlüğün düşmanlarına teslim olmayacağız" açıklamasında bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polisin soğukkanlı müdahalesi, saldırganı etkisiz hale getirdi" dedi.



Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı. Fransa son yıllarda, birçok kez radikal dinci terör saldırılarının hedefi olmuştu. Son 3 yılda meydana gelen terör saldırılarında, ülkede 245'ten fazla kişi yaşamını yitirdi.

BUGÜN NELER OLDU