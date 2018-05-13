Demokrasi ve Adalet için Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçmenlerin oyuyla tehlikeli bir oynama yapıldığı uyarısında bulunularak, kendilerini tercih edenlerin oylarına sahip çıkması çağrısı yapıldı.

"ÇOK TUHAF, ŞÜPHELİ RAKAMLAR..."

Açıklamada şöyle denildi:

"Seçimin ilk sonuçlarına ilişkin çok tuhaf şüpheli rakamlar açıklanıyor. Seçim sürecinde yaptığımız gözlemler sonucu, açıklanan rakamlar doğru değil ve oy sayısıyla oynanıyor. Elektronik sisteme göre açıklanacak sonuçları reddediyoruz. Seçmenlerimizin oylarını korumak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerekli yasal yollara başvuracağız. Sahte seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz."

"ELLE SAYILMAZSA, SONUÇLARI TANIMAYACAĞIZ"

Yekgirtu'dan yapılan yazılı açıklamada ise sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre seçimlere hile karıştırıldığı belirtilerek, oyların elektronik sisteme göre değil daha önce olduğu gibi elle sayılamasını, aksi takdirde sonuçların tanımayacaklarını duyurdu.

Goran'ın Süleymaniye'deki parti merkezinde bir araya gelen Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Yekgirtu ve İslami Toplum Partisi, seçimlere hile karıştırıldığına dair basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor.

HİLE SÜLEYMANİYE'DE!

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden siyasi partiler, olayın Süleymaniye'deki sandıklarda gerçekleştiğini savunuyor.

KERKÜK'TE TÜRKMENLERDEN SEÇİM PROTESTOSU

Irak'ın Kerkük kentinde de Türkmenler, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protestoda bulundu.

Türkmenler, yoğun olarak bulundukları ve oy kullandıkları bölgelerdeki oylarının Kürt partilerine kaydırıldığını söylüyor.

Seçim hilesine karşı binlerce Türkmen, Kerkük'teki seçim komiserliği önünde toplandı.

Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'e bağlı Dakuk ve Altunköprü'de de Türkmenler aynı gerekçeyle protestolarda bulundu.

Kerkük Polis Dairesi Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte hile yapıldığı anlaşıldığı için Türkmenlerin protestosu başladı." dedi.

Türkmen protestocular, Bağdat hükümetinin de olaya müdahil olmasını istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin, seçimlerde hile iddialarıyla ilgili Kerkük ve Bağdat makamlarıyla temasta olduğu ifade edildi.

Salihi ve Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kerkük'te ayrıca gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GORAN HAREKETİ'NİN SÜLEYMANİYE'DEKİ BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

rak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin, bugün yapılan elektronik genel seçim sistemine hile karıştırıldığı iddiasını ortaya atmasının ardından parti merkezine ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Süleymaniye kent merkezindeki Goran Hareketi'nin parti merkezine, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi'nin dörtlü toplantı gerçekleştirdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ağır silahlarla ateş açıldı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, saldırganlar Goran Hareketi'nin parti binasına ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerinde gerginlik devam ediyor.

"HİLENİN KAYNAĞI KYB" İDDİASI

Goran Hareketi'nin televizyonu KNN ise, parti binasına saldırıların, seçime hile karıştıran Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) İstihbarat Sorumlusu Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırının ardından Goran'ın çağrısı üzerine çok sayıda sempatizan parti binası önünde bir araya gelmeye başladı.

KDP DE SÜLEYMANİYE'DEKİ ELEKTRONİK SEÇİM SONUÇLARINI REDDETTİ

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde yapılan elektronik seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, oyların elle tek tek sayılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Hawrami, KYB'nin seçimlere şaibe karıştırdığını düşünen diğer partilerin yanında yer aldığını belirtti.

KYB'nin dışındaki hemen hemen tüm partiler IKBY'deki seçimlere hile karıştırıldığını ve elektronik sistemle açıklanacak sonuçları kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

Sandıkların kapanmasından sonra ortaya çıkan duruma ilişkin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunca henüz bir açıklama yapılmadı.