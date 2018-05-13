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nükleer anlaşmayı kurtarmanın peşinde

Giriş Tarihi: 13.5.2018
Başkanı 'ın ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çıkma ve yaptırımları yeniden hayata geçirme kararının yankıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve 'nın yanısıra anlaşmaya imza atan Avrupalı liderlerle görüşmek için 'nın başkenti 'e gideceği belirtildi. ABD dışında diğer ülkeler anlaşmaya sadık kalacaklarını duyurmuştu. Zarif'in çantasında ayrıca 'in 'deki İran üslerine yönelik saldırılarının da olacağı öğrenildi. İsrail'in saldırılarında 11 İranlı milis ölmüştü
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İran nükleer anlaşmayı kurtarmanın peşinde
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