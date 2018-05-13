İran nükleer anlaşmayı kurtarmanın peşinde

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın İran
ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çıkma ve yaptırımları yeniden hayata geçirme kararının yankıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Çin
ve Rusya
'nın yanısıra anlaşmaya imza atan Avrupalı liderlerle görüşmek için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'e gideceği belirtildi. ABD dışında diğer ülkeler anlaşmaya sadık kalacaklarını duyurmuştu. Zarif'in çantasında ayrıca İsrail
'in Suriye
'deki İran üslerine yönelik saldırılarının da olacağı öğrenildi. İsrail'in saldırılarında 11 İranlı milis ölmüştü