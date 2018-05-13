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'da terör örgütü mensubu 8 kişiye idam cezası

'da geçen yıl mecliste ve Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin kabrinde düzenlenen saldırılarla ilgili yargılanan terör örgütü üyesi 8 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 11:25
İran'da terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişiye idam cezası

devlet televizyonuna konuşan Tahran Devrim Mahkemeleri Başkanı Gazanfer Abadi, geçen seneki eş zamanlı saldırıların ardından gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 8 mensubu hakkında idam kararı verildiğini belirtti.

Karara karşı 20 gün içinde temyiz yolunun açık olduğunu aktaran Abadi, diğer 18 sanığın yargılama sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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İran'da terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişiye idam cezası
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