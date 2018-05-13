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Kafeteryada sıradan bir gün!

’da “Negro” isimli köpek, para olarak kullandığı ağzındaki yaprakla sıraya giriyor. Sırası gelince de satıcıya uzatıp kurabiyesini alıyor. Ancak Negro’ya günde iki kurabiyeden fazlası yasak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Kafeteryada sıradan bir gün!
'da, Negro adındaki bir köpek tatlı alabilmek için insanlarla birlikte sıraya giriyor. Ülkenin Monterrey Casanare Teknik Eğitim Enstitüsü kampusunda yaşayan köpek, kafeteryadan yiyecek alabilmek için öğrenci ve çalışanlar gibi davranıyor. Öğrencilerin ellerinde paralarla kafeye gidip yiyecek bir şeyler aldığını gözlemleyen akıllı köpek, ağzına aldığı bir yaprakla kuyruğa giriyor. Sırası gelen sevimli köpek, yaprağı satıcıya uzatarak kurabiye alıyor. Kampüsteki büfe görevlisi Gladys Barreto, çok zeki olduğunu belirttiği Negro'nun okuldaki ilk günlerinden bu yana öğrencilerin ona ikram ettiği kurabiyeleri çok beğendiğini ve onların kurabiye satın almalarını izleyerek onlar gibi davrandığını kaydetti.

KAMPUSUN MASKOTU
Okulda öğretmen olan Angela Garcia Bernal ise ağzında yaprağıyla sevdiği atıştırmalıkları almak için kafeye uğrayan sevimli köpeğin okulda vakit geçirmeyi sevdiğini ve kampusun maskotu haline geldiğini ifade etti. Para olarak ağaç yapraklarını kullanan Negro'nun kurabiye alabilmek için çok sık büfeye geldiğini belirten çalışanlar, ona günde iki kurabiye satarak sınırlama getirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.
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Kafeteryada sıradan bir gün!
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