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Son dakika haberi...'taki lerden sonra ortaya hile yapıldı iddiası atıldı. Irak'ın kentinde , seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 10:24
Kerkük’te Türkmenlerden seçim protestosu

Türkmenler, yoğun olarak bulundukları ve oy kullandıkları bölgelerdeki oylarının Kürt partilerine kaydırıldığını söylüyor. hilesine karşı binlerce Türkmen, 'teki seçim komiserliği önünde toplandı.

in yoğun yaşadığı Kerkük'e bağlı Dakuk ve Altunköprü'de de Türkmenler aynı gerekçeyle larda bulundu.

Kerkük Polis Dairesi Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, "Sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte hile yapıldığı anlaşıldığı için Türkmenlerin protestosu başladı." dedi.

Türkmen protestocular, hükümetinin de olaya müdahil olmasını istedi. Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin, seçimlerde hile iddialarıyla ilgili Kerkük ve Bağdat makamlarıyla temasta olduğu ifade edildi.

Salihi ve Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kerkük'te ayrıca gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Kerkük’te Türkmenlerden seçim protestosu
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