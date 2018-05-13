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Netanyahu'dan "" açıklaması

BD Büyükelçiliğinin yarın 'e taşınacak olması sebebiyle düzenlenen galaya katılarak konuşma yapan Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacaktır" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 23:05
Netanyahu'dan Kudüs açıklaması

Başkanı 'a söz konusu kararlarından dolayı teşekkür eden Netanyahu, bu kararla ile ABD arasındaki müttefikliğin hiç olmadığı kadar güçlü hale geldiğini belirtti.

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Netanyahu, galaya katılan, aralarında Avusturya ve Romanya gibi ülkelerin de bulunduğu 32 devletin diplomatlarına büyükelçiliklerini 'e taşıma çağrısı yaparak, bu adımın "barışı kolaylaştıracağını" iddia etti.

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"Yeruşalayim"in (Kudüs'ün İbranice eski adı) Yahudilerin "bin yıllık başkenti" ve İsrail devletinin "uzun yıllardır başkenti" olduğunu ileri süren Netanyahu, "Herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır." diye konuştu.

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Netanyahu ayrıca, ABD'nin 2015 yılında 'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin 'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

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Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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Netanyahu'dan "Kudüs" açıklaması
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