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Otomatik aramalara 120 milyon dolar ceza

ABD’nin Miami kentinde, tatil paketleri ve satışı yapan işi abartıp 96 milyondan fazla robot arama yapınca 120 milyon dolar cezaya çarptırıldı

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Otomatik aramalara 120 milyon dolar ceza
ABD'de bir satıcı 96 milyondan fazla otomatik telefon araması yaptığı için 120 milyon dolar tutarında ceza aldı. ABD'nin Miami kentinde satış temsilcisi olarak çalışan , habersiz kişilere robot aramalarla tatil paketleri ve satmaya çalışmakla suçlanıyor.
120 milyon dolarlık (516 milyon lira) ceza ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) bugüne kadar verdiği en yüksek ceza. Adrian Abramovich "dolandırıcılık ya da zarar verme" niyeti olmadığını söyledi. Ancak FCC Başkanı Ajit Pai satıcının savunmasının "pek de ikna edici olmadığını" açıkladı.

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Pai, "Abramovich 2016'da üç aylık bir dönemde 96.758.223 otomatik aramadan sorumlu olduğunu ya da bu robot aramaların aranan kişilerin izni dışında yapıldığını da yadsımıyor" dedi. FCC Abramovich'in telefon numarasını gizleyerek insanları yerel bir numaradan arandıklarına inandırdığını söyledi. Bu ABD yasalarının ihlali anlamına geliyor. Telefon aramalarında kayıt edilmiş bir mesajla arananlara TripAdvisor ya da Hilton gibi iyi bilinmiş markalardan "çok özel" bir tatil ve seyahat fırsatı sunuluyor. Daha sonra arama canlı bir operatöre yönlendiriliyor ve aranan kişiye tatil ya da devre mülk satılmaya çalışılıyor. FCC cezayı 2017'de vermişti. Ancak Abramovich kararı temyize götürerek cezasının azaltılmasını talep etti. Pai bunun "en büyük yasadışı otomatik arama tertibi" olduğunu söyledi ve cezanın buna uygun olduğunu ekledi. Pai "Bu tür otomatik aramalardan memnun olan tek bir Amerikalıyla karşılaşmadım. Kararımız güçlü ve açık bir meaj veriyor: FCC otomatik arama kurallarını ihlal eden herkese karşı aktif polislik yapacaktır" dedi.
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