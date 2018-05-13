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Son dakika: Darbeci binbaşı tahliye edildi

Son dakika haberi... ’da, ilgili komisyon tarafından geçen Salı günü iltica hakkı tanınan darbeci binbaşı , idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 15:20
Son dakika: Darbeci binbaşı tahliye edildi

Kathimerini gazetesi, 'cü 'in geçen Perşembe günü nezarethaneden bir polis aracına bindirilip, geçen 26 Nisan'da tahliye edilen darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'nın da kaldığı eve götürüldüğünü belirtti.

Darbeci askerler için tahsis edilen ev, Yunan medyasına göre, Atina yakınlarında bulunuyor. Evin korunması için yaklaşık 90 polis görev yapıyor.

FETÖ'CÜ ÖYKAYNAKÇI'NIN ZİYARETİ

Bu arada sıkım gözetim altında tutulan FETÖ'cü Öykaynakçı'nın geçen hafta, Yunan polisinin refakatinde Atina Olimpiyat Köyü'ne gelerek, nezarathanede bulunun diğer darbeci askerleri ziyaret etttiği öğrenildi.

Nezarethanede halen 6 darbeci asker kalıyor. Darbeci askerlerin 18 aylık idari tutukluluk süresi mayıs sonuna kadar doluyor.

'da tutukluluk süresinin dolması nedeniyle, iltica taleplerine verilecek cevaplar beklenmeden, darbeci yüzbaşı Feridun Çoban ve Abdullah Yetik'in 22 Mayıs, binbaşı Gencay Böyük ve yüzbaşı Bilal Kurugül'ün 30 Mayıs, yüzbaşı Uğur Uçan'ın da 31 Mayıs'da serbest bırakılmaları planlanıyor.

Darbeci askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin nihai kararı ise Yunan Danıştay'ı verecek. Kararın Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Darbeci askerlere Danıştay kararı ile iltica hakkı tanınması halinde, serbest bırakıldıktan sonra istedikleri ülkeye gitmelerine olanak sağlayan seyahat belgeleri verilecek. Danıştay iltica hakkını tanımazsa, darbeci askerler serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'da kalacaklar.

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Son dakika: Darbeci binbaşı tahliye edildi
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