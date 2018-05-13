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Türkmenler te yer almakta kararlı

Giriş Tarihi: 13.5.2018
'ta 24 milyon seçmen terör örgütü 'ın yenilmesinden sonra ilk kez düzenlenen parlamento leri için dün sandık başına gitti. 329 koltuklu parlamento için farklı koalisyonlardan 7 bin adayın yarıştığı seçimin sonuçlarının 48 saat sonra açıklanması bekleniyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, seçimlere yoğun katılım sağlayarak kurulacak te yer almaya kararlı olduğunu belirtti. Irak'taki siyasi karar alma organlarından tam 100 yıldır uzak tutulmalarına rağmen Türkmenlerin yok olmadığını belirten Salihi, "Siyasi karar mekanizmasında Türkmenler etkin olmalı" dedi. 'te ise seçimler patlamaların gölgesinde gerçekleşti. Öğlen saatlerinde El-Hah bölgesinde iki mayın patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi öldü. Akşam da kentin güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
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Türkmenler yeni hükümette yer almakta kararlı
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