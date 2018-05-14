46 başkentte İsrail’i protesto

Bugün Türkiye dahil 46 ülkenin başkentinde yüz binlerce insan, ABD'nin 6 Aralık'ta işgal altındaki Kudüs
'ün İsrail
'in başkenti olarak tanınmasını protesto etmek için gösteriler düzenleyecek. Gösteriler, İsrail'in, bugün işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesinin 69'uncu yıldönümüne denk getirildi. Konuyla ilgili konuşan Filistinli Güçler ve Faaliyetleri Genel Koordinatörü İsam Ebu Bekir, başta tarihi Filistin topraklarına komşu olan Ürdün
ve Lübnan
'da, sınır şeridi yakınında gösteri düzenleneceğini belirtti. Ebu Bekir, "Arap ülkeleri de dahil, dünyanın 46 başkentinde insanlar ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini buraya taşımasını protesto edecek" dedi. FANATİK YAHUDİLER'DEN YİNE PROVOKASYON
İsrail
polisinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi. Bazı yayın kuruşları baskıncı, fanatik Yahudilerin 700 kişiyi bulduğunu söyledi. İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.