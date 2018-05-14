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Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...

Sibirya’nın doğusunda bulunan şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. '' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...

Giriş Tarihi: 14.5.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:12
Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...

GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR!

Sibirya'nın doğusunda bulunan şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. '' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...

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Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...
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