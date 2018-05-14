Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...
Sibirya’nın doğusunda bulunan Mirny şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. 'Diamond City' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...
Giriş Tarihi: 14.5.2018 11:56Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:12
GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR!
Sibirya'nın doğusunda bulunan Mirny şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. 'Diamond City' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...