Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...

GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR!

Sibirya'nın doğusunda bulunan Mirny şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. 'Diamond City' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...