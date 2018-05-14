Endonezya’da 3 kiliseye saldırı: 13 ölü

Endonezya
'nin en büyük ikinci kenti Surabaya'da dün üç kiliseyi hedef alan ve 6 kişilik bir aileden oluşan intihar bombacıları 13 kişinin ölümüne yol açtı. İlki yerel saatle 07.30'da olmak üzere birkaç dakika arayla düzenlenen saldırılarda 41 kişi de yaralandı. Terör örgütü DEAŞ
, bir açıklama yayımlayarak saldırıyı üstlenirken, saldırıların bir ailenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Endonezya polisi babanın bombalı araçla, 18 ve 16 yaşlarındaki iki oğlunun motosikletle, anneninse 12 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuyla birlikte üçüncü saldırıyı düzenlediğini bildirdi. Emniyet Sözcüsü Frans Barung, ilk saldırının Santa Maria
Roman Kilisesi'nde, diğer ikisinin Diponegoro ve Pantekosta isimli farklı semtlerde düzenlendiğini bildirdi.