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'den 'ye acil toplantı çağrısı

'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 'in Filistinlilere yönelik ''korkunç saldırıların'' ardından BM Güvenlik Konseyi'ne () acil toplanma çağrısında bulundu. Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 20:19
Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

'in, 'de barışçıl gösteri düzenleyen halkına saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

"KORKUNÇ KATLİAM"

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur, 'ye Gazze'deki ''korkunç katliama'' dikkati çekmek için mektup gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor

ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDEREK...

Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken 'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek 'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini kaydetti.

Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur, ''İsrail'in Gazze'deki katliamına'' son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

Kudüs'te gergin bekleyiş

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

KUVEYT DE ÇAĞRI YAPTI

Bu arada Kuveyt de, Gazze'deki şiddet olayları üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

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Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı
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