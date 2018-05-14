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Katil 'in Başbakanı Netanyahu soykırımı böyle savundu

Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin bugün abluka altındaki sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında şehit etmesinin "meşru savunma" olduğunu iddia etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 00:33
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu soykırımı böyle savundu

Sosyal medya hesabından 'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü savundu.

Gösteriler nedeniyle 'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şu ana kadar şehit etti.

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Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu soykırımı böyle savundu
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