Kerkük'teki Araplardan "kentteki gerginliğin artabileceği" uyarısı

Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Başkanı Burhan Asi, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'te çıkacak her hangi bir karışıklık sadece terör grupları ve Irak düşmanlarının çıkarına olacaktır.'' dedi.

Seçimlerde hile yapılarak Türkmen ve Arapların mağduriyetine neden olacak bir seçim sonucunu kabul etmeyeceklerini söyleyen Asi, ''Seçimde kullanılan oyların elektronik yolla değil daha önceki gibi elle sayılması konusunda ısrarlıyız ve bu noktada Türkmenleri destekliyoruz.'' şeklinde konuştu.

"TÜRKMENLER HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEKTİR"

Aksi takdirde kentte kaos çıkmasından endişe duyduklarını vurgulayan Asi, şunları kaydetti:

''Irak'taki siyasi karar sahipleri Kerkük halkının taleplerine kulak vermeli ve iradelerini hiçe saymamalı. Aksi takdirde kentteki Arap ve Türkmenler haklarından vazgeçmeyeceklerdir.'' Kerküklü seçmenlerin barışçıl gösteriler başlattığını dile getiren Asi, sözlerini şöyle tamamladı:

''Talepler yerine getirilene kadar gösteriler devam edecektir ve biz de onlara desteğimizi sürdüreceğiz.''

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı. Söz konusu gösterilere kentteki Arapların da destek vermesinin ardından dün Türkmen ve Arap siyasetçiler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddia edilerek "oy pusulalarının elle sayılması" istenmişti.