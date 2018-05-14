ABD'nin Kudüs'e taşıdığı Büyükelçiliğinin açılış galasına, başta ABD ve Avrupa'dan olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinden temsilcilerin katılacağı iddia edildi.

SOKAKLARDA GERGİN BİR HAVA HAKİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Tel Aviv kentindeki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı üzerine, ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği 15 Mayıs'tan itibaren faaliyetlerini Kudüs'te sürdürmeye devam edecek. İsrail hükümeti de bu akşam yapılacak açılış galasına ise dünyanın pek çok farklı ülkesinden katılım olacağını duyurdu. ABD adına açılış törenine Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın aralarında bulunlacağı bir heyet katılacak.

AVRUPA'DAN KATILIM AZ



Törene davet edilen 86 ülkeden 32 ülkenin katılım sağlayacağı bildirildi. Avrupa'dan daveti kabul eden ülkelerin, Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olduğu duyuruldu. Davete kesin olarak katılması beklenen 4 Avrupa ülkesinin ise Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Romanya olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada törene katılacak diğer ülke temsilcilerinin ise Angola, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Kenya, Burma, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Ruanda, Güney Sudan, Tayland, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambiya'dan olduğu ifade edildi.

İSRAİL'İN İŞGALİNİ DESTEKLEYEN ABD'YE DE BÜYÜK TEPKİ VAR



Öte yandan İsrail'de yaşayan Araplar ve Filistinliler ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto etmeye devam ediyor. İsrail'de yapılan protestolara öncülük eden İsrail'deki Araplar Komitesi üyelerinden Mohammad Barakeh, Büyükelçiliğin taşınması hakkında, " ABD'nin İsrail işgalini destekleyen protestoları için sesimizi yükselmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİLER DOĞU KUDÜS'ÜN İŞGALİNİ KUTLADI!

Öteyandan, İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 51. yılı Yahudiler tarafından, işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma hazırlıkları ve kutlamalarıyla eş zamanlı olarak Kudüs'ün işgalinin 51. yılı dolayısıyla Yahudiler tarafından gün boyunca Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yapıldı.

Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili olan Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bütün kapıları İsrail polisi tarafından kapatılarak sadece gösteri düzenleyen Yahudilerin girişine izin verildi.

Şam Kapısı'nda toplanan binlerce Yahudi kutlama esnasında, ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak, siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.

FİLİSTİNLİ GAZETECİYE SALDIRI

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kutlama yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı bölgesinde saldırdığı Filistinli bir gazetecinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kudüs'ün 1967'de işgal edilişinin 51. yılı dolayısıyla Şam Kapısı'nda kutlama yapan yüzlerce Yahudi, Eski Şehir'in sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) toplandı.

Yahudilerin her yıl Kudüs'ün işgali dolayısıyla şehirde yaptığı yürüyüş gerginliğe neden oluyor.

Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.