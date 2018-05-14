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’da felaketi: 289 ev sular altında kaldı

’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nin Ust-Mayskyi bölgesindeki buzulların erimesi sonucu 289 ev sular altında kaldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 06:43
Rusya’da sel felaketi: 289 ev sular altında kaldı

'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyetindeki buzulların erimesi sonucu taşan Aldan nehri Ust-Mayskyi'de bulunan Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy isimli köylerdeki 289 evi sular altında bıraktı. Rusya Bakanlığı'nın bölge idaresinden verilen bilgilerle göre sel sularından 734 insan tahliye edildi. Bakanlığın bölgesel idaresi yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, sel sularının diğer bölgeleri etkilememesi için önem almaya devam ettiğini bildirdi. Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel Yönetim Merkezi Şefi Pavel Garin, basına yaptığı açıklamada "Ust-Mayskiy bölgesindeki Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy köylerini su bastı. Su basan yerde 289 ev yer alıyor. Suyun seviyesi yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. İHA

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Rusya’da sel felaketi: 289 ev sular altında kaldı
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