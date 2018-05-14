Fransa
'nın başkenti Paris
'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği belli oldu. Fransız basınında yer alan haberlerde, saldırganın 1977 doğumlu Çeçenistan vatandaşı Khamzet A. olduğu ifade edildi. Saldırganın anne ve babasının da gözaltına alındığı kaydedildi. 20 yaşındaki saldırganın yanında hiçbir evrakın bulunmadığını belirten yetkililer, kimliğin parmak izlerinden tespit edildiğini söyledi. AFP haber ajansına göre, bıçaklı saldırıyı DEAŞ
üstlendi.