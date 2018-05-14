Son dakika: Trump açılışa canlı yayınla bağlandı!

Trump'ın Filistin'de çok sayıda kişinin gerçek mermilerle öldürüldüğü gün attığı tweet sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Trump, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışının yapılmasına saatler kala Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail için büyük gün" dedi.

TÖREN TÜRKİYE SAATİ İLE 16.00'DA

ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katılacak.

Çoğu AB temsilcisi ise törende yer almayacak. Törenin Türkiye saati ile 16.00'da başlaması planlanıyor.

Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri öfkelendirmişti.

ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇILMASININ ARDINDAN TRUMP AÇIKLAMA YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, konuşmasında 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi.