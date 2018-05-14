Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Trump açılışa canlı yayınla bağlandı!

Son dakika: açılışa canlı yayınla bağlandı!

Başkanı Donald , 'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' ifadesini kullandı. Trump, dakikalar önce attığı tweette ' için büyük gün. Tebrikler' ifadesini kullandı. Trump'ın 'de onlarca kişinin öldüğü olaylardan bahsetmemesi büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 16:48
Son dakika: Trump açılışa canlı yayınla bağlandı!

'ın Filistin'de çok sayıda kişinin gerçek mermilerle öldürüldüğü gün attığı tweet sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Trump, 'nin Büyükelçiliğinin açılışının yapılmasına saatler kala Twitter'dan yaptığı açıklamada, " için büyük gün" dedi.

TÖREN TÜRKİYE SAATİ İLE 16.00'DA

ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katılacak.

Çoğu AB temsilcisi ise törende yer almayacak. Törenin Türkiye saati ile 16.00'da başlaması planlanıyor.

Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri öfkelendirmişti.

ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇILMASININ ARDINDAN TRUMP AÇIKLAMA YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, konuşmasında 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trump açılışa canlı yayınla bağlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN