Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Filistinlilere destek çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları kınayarak, Filistinlilerin can, mal ve medya aracılığıyla desteklenmesi çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Ali Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin halkının, Nekbe (Büyük Felaket) günü işgalci siyonistlerin işlediği vahşi suçlara maruz kalmasını ve acılarını takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Karadaği, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını kınayarak, tüm bu olaylar yaşanırken Arap ülkelerinin liderlerinin çoğunun sustuğuna dikkati çekti.

Bazı Arap liderlerin ise daha da ileri giderek İsrail'i desteklediğini vurgulayan Karadaği, isim vermeksizin bu kişilerin direnişi siyonistlere karşı tehlike olarak nitelediğini belirtti.

"FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEMEK DİNİ SORUMLULUKTUR"

Filistinlilerin acılarını paylaşarak ülkede yas ilan eden Türkiye başta olmak üzere ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma suçuna ortak olmayan ülkelerin tutumundan övgüyle söz eden Karadaği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistinliler, özellikle Gazze'de ağır silahlı İsrail ordusuna çıplak göğüsleriyle karşı koyuyor. Bu nedenle Müslümanların onları canlarıyla, mallarıyla, medya aracılığıyla ve dua ile desteklemesi dini bir sorumluluktur."

Karadaği, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönmelerinin yasal ve meşru bir hak olduğunu, bu haktan vazgeçilemeyeceğini, vazgeçmenin de büyük bir ihanet olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinliler hakkında gerçekleştirdiği vahşice suçları şiddetle kınayan, bunun insanlığa karşı büyük bir ihanet olduğunu vurgulayan Karadaği, ABD'nin, özellikle son suçlar başta olmak üzere İsrail'in Filistin'de işlediği tüm suçlara ortak olduğunu kaydetti.

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasını "tüm Müslümanlara, insanlığa ve Birleşmiş Milletler'in kararlarına büyük bir hakaret olarak değerlendiren Karadaği, bu durumun terörizm ile aşırıcılığın artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Karadaği, çoğunun susması, bazılarının ise siyonistlerle iş birliği yapması ve ABD-siyonist projesini desteklemesinden dolayı yaşananlardan başta Arap liderler olmak üzere tüm dünyanın sorumlu olduğunu kaydetti.

