Filistin’de israil terörü 58 şehit 2 bin 771 yaralı

İsrail
zulmü kaldığı yerden devam ediyor. İsrail keskin nişancıları dünyanın gözü önünde Filistinli sivilleri gerçek mermilerle katlediyor. Şehit Filistinliler yine 14-15 yaşlarındaki gençler oldu. On binlerce Filistinli dün bir kez daha işgal altındaki topraklarında barışçıl gösteriler için toplandı. Protesto
ların hedefinde ABD'nin Kudüs
'te büyükelçilik açması vardı. Ayrıca bugün İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı olduğu için sınırdaki kalabalık daha da büyük oldu. Abluka altındaki Gazze
sınırında toplanan on binlerce kişi, İsrailli keskin nişancıların görüş açılarını kapamak için yine lastikleri ateşe verdi. Ancak İsrail askerleri yine kan kustu. Dünkü gösterilerde 55 Filistinli daha şehit oldu. İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler arasında 14 yaşındaki Ezz el-Din al-Sammak ile ayaklarını 2014'te İsrail saldırılarında kaybeden Fadi Ebu Salah da vardı. Gösterilerde 2 bin 771 Filistinli yaralandı. Yaralılar arasında 23 kadın ile 8 gazetecinin olduğu bildirildi. İsrail ordusunun katliamı 2014'teki saldırılardan bu yana Gazze'deki en kanlı gün oldu. Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria
, Ramallah, El Halil'de de protestolar yapıldı. Batı Şeria'da 21 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralandı. NEKBE BUGÜN
Filistinliler, İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri düzenliyor. İşgal altındaki topraklarına geri dönmek için barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinliler, bugünden itibaren ise Nekbe protestolarına başlayacak. Gazze'deki camilerden Filistinlilere protestolara katılmaları çağrısı yapıldı. Gösterilerin bugün daha da artması bekleniyor. Dünkü katliamların ardından 30 Mart'tan bu yana 105 Filistinli, İsrail askerlerince şehit edildi. Yaralananların sayısı 9 bini geçti. İsrail tarafından ise şimdiye kadar hiçbir can kaybı yaşanmadı ve yaralanan da olmadı. Öte yandan protestolardan endişelenen ABD, aralarında Ankara'nın da olduğu üç başkentteki temsilciliklerine deniz piyadesi gönderdi. NEKBE NEDIR?
Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında. KUDÜS'TE KARA GÜN
ABD
Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilere rağmen ülkesinin İsrail büyükelçiliği Tel Aviv
'den Kudüs'e taşıma kararının ardından yeni ABD elçiliğini dün açıldı. Trump, Twitter hesabından 'İsrail için büyük gün. Tebrikler" mesajını paylaştı. Trump'ın İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki katliamları hakkında hiçbir açıklama yapmaması tepki çekti. İsrail liderleri ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in bulunduğu bir ABD heyeti ve 32 ülkeden temsilci açılış törenine katıldı. Çoğu Avrupalı 83 ülke ise ABD elçiliğinin açılış davetine katılmayı reddetti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, açılışta Trump'a "Tarih yazdınız" dedi. Doğu Kudüs'ü başkent olarak tanıyan Filistinliler, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a, "ABD artık arabuluculuk niteliğini kaybetti" diyerek tepki gösterdi. 'ABD CESARET VERİYOR, İSRAİL KATLEDİYOR' ABD'NIN
Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin hem hükümetten hem de AK Parti'den sert tepki geldi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "
Trump bu yanlışı ortaya koyuyor ama bunun devam edebileceğini, zannetmiyorum. Sayın Başkan'ın bir büyük hatasıdır. Neticesi alınamayacaktır." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
aHaber'e bağlanan Çavuşoğlu, "İsrail güvenlik güçlerini ve İsrail'i buradan lanetliyoruz. Bu insanlar meşru haklarını savunmak için sokağa çıktılar. Burada bir katliam var, bir devlet terörü var. Katliama karşı artık sadece kınamak da yetmez" dedi. AB Bakanı Ömer Çelik:
"Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşanıyor. Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor." AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
ABD, İsrail'in bu gayrimeşru girişimine hukuki kılıf kazandırıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
"Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
"Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır." DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI Arap Birliği:
ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla ilgili birlik yarın olağanüstü toplanacak. Rusya:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye "Tek taraflı hareket edemezsiniz" uyarısında bulundu. Almanya:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir" dedi. Birleşmiş Milletler:
Genel Sekreter Antonio Guterres, "Gazze'den gelen haberler beni kaygılandırıyor" dedi. İran:
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin kararını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği (AB):
Birliğin plana karşı ortak açıklama yayımlama girişimine Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıktı. AB ayrıca "İsrail barışçıl gösteri hakkına saygı göstermeli" dedi. İngiltere:
Başbakanlık açıklamasında, "Gazze'deki şiddet ve ölüm haberlerinden kaygılıyız" ifadesi kullanıldı. Kuveyt:
BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. BMGK'nın soruşturma talebi ABD tarafından engellendi. Güney Afrika:
Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı. TÜRKİYE'DEN YARDIM KONVOYU
TÜRKİYE,
İsrail saldırısı mağdurları için harekete geçti. Türk Kızılayı, Filistinli sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 1.5 milyon lira değerinde insani yardım malzemesini taşıyan iki konteynırı Gazze'ye gönderiyor. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Bölgede ekipman sıkıntısı var. İlaç sevkiyatı için hazırlıklarımızı tamamladık. Hastanelerin ihtiyaçlarını bölgede arkadaşlarımız teyit ettiler. Teslimatlara başlıyoruz" dedi.