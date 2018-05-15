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soruşturması 'nin engeline takıldı

Konseyin, sınırındaki larda güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebi tarafından reddedildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 03:31 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 03:37
Gazze soruşturması ABD'nin engeline takıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (), sınırındaki larda güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma talebi 'nin engeline takıldı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinlinin şehit edilmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerde İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

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Gazze soruşturması ABD'nin engeline takıldı
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