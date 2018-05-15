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'den "'teki oylar yeniden sayılsın" talimatı

Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, ", 'te lere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 04:43
İbadi'den Kerkük'teki oylar yeniden sayılsın talimatı

ı Haydar el-'nin 'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki usulsüzlükleri konusunda İbadi ile görüştüğünü aktardı.

"Başbakan, Kerkük'te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi." diyen Salihi, İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması için talimat verdiğini dile getirdi.

Salihi, akşam saatlerinde de eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ile görüşeceğini ve Türkmenlerin maruz kaldığı seçim usulsüzlüklerini ele alacaklarını söyledi.

Maliki'nin başında bulunduğu Irak İslami Dava Partisi'ne bağlı memurların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nde görevli olduğu biliniyor.

Irak'ta cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı.

Katılım oranının yüzde 44 olarak açıklandığı seçimlere özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damga vurmuştu.

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İbadi'den "Kerkük'teki oylar yeniden sayılsın" talimatı
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