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diken üstünde

Giriş Tarihi: 15.5.2018
Kerkük diken üstünde
Irak'ta terör örgütü 'ın bitirilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen seçimlerin ardından, 'te gergin bekleyiş sürüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını belirten Türkmenler, Kerkük-Bağdat karayolunu trafiğe kapattı. Kentteki gösterilere işaret eden Araplar da "oy pusulalarının elle sayılması" yönündeki taleplerin yerine getirilmemesi durumunda gerginliğin tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması talimatını verdiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçları açıklanmayan seçimlerin basına yansıyan sonuçlarında, Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğu açıklandı.
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Kerkük diken üstünde
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