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çetesi "Şeytanlar"ın iki numarası yakalandı

'da Sinaloa kartelindeki "Şeytanlar" () çetesinin "iki numarası" bilinen Gonzalez yakalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 11:35
Meksikalı uyuşturucu çetesi Şeytanların iki numarası yakalandı

'da Sinaloa kartelindeki "Şeytanlar" () çetesinin "iki numarası" bilinen Gonzalez yakalandı.

"EL CHANGO" LAKAPLI TORRES GONZALEZ YAKALANDI!

Federal emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Soruşturma Bürosunun yürüttüğü operasyonda "El Chango" lakaplı 'in, Meksika-ABD sınırının ABD tarafındaki Nogales şehrinde yakalandığı bildirildi.

Torres Gonzalez'in, Nogales yoluyla ABD'ye uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı yaptığını belirten yetkililer, emniyet güçleri tarafından bu çeteyi çökertmeye yönelik farklı noktalarda baskınlar yapıldığını açıkladı. Torres Gonzalez ve 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda ayrıca 33 kilogram kokain ve 13 kilogram eroin, 12 araba ile çok miktarda silah ve paraya el konulduğu kaydedildi.

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Meksikalı uyuşturucu çetesi "Şeytanlar"ın iki numarası yakalandı
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