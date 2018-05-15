Rusya’nın yeni sembolü olacak köprüyü Putin açtı

Rusya'nın Krasnodar şehri ile Kırım'ı bağlayan ve Kerç Boğazı üzerine kurulan 19 kilometrelik köprü tamamlandı.

Günlük bin aracın geçmesi planlanan köprü, Rusya'nın en uzun köprüsü oldu. Köprünün araç trafiği için olan kısmı resmi törenle bugün açılırken, tren yolu hattının olduğu kısmın ise önümüzdeki Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Rus malı Kamaz kamyonun şoför koltuğuna oturarak köprüde Krasnodar'dan Kırım'a kadar kamyonu kullandı. Putin'e 40 adet araç eşlik etti. Çimento kamyonlarından teçhizat taşıyan otomobillere kadar tüm araçlar konvoy halinde Putin ile birlikte ilerledi.

Mühendisler Putin'e köprü geçişi boyunca proje hakkında bilgi verdi. Putin test sürüşünün ardından trafik kontrol merkezini ziyaret ederek burada yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi aldı. Putin'in geçişiyle, Rusya'nın simgesi olması beklenen köprünün açılışı gerçekleşti.

Devam eden törenler konserlerle son bulacak. Organizasyonun ardından gece saatlerinde köprüden geçişler tamamlanacak.

Köprü, 3.9 milyar dolara mal oldu.