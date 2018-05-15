Sahile 8 göçmen cesedi vurdu

Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC
) Karpaz bölgesinde sahile, iki günde yaşları 25 ile 30 arasında 8 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor. Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekipleri, önceki gün kıyıya 2 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki gün ve dün yaptıkları çalışmalarda bölgede 6 erkek cesedi daha buldu. Toplam 8 erkeğin cesedi bulunurken, sayının artabileceği belirtildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi.