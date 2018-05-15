Son Dakika! ABD'nin Kudüs'te Büyükelçilik açılışına Gazze'den tepkiler!

ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Bugün gerçekleştirilecek törenle açılış yapıacak. Filistin halkı ABD'nin kararını protesto etmek üzere Gazze sınırında toplandı. İsrail askerleri Filistin halkına gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yüzsüz açıklama: İsrail'in döktüğü kandan Filistinlileri sorumlu tuttu!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

23:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilere hitabında "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir." dedi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

21:39 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır." dedi. Öte yandan Bozdağ , 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

EZHER'DEN ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASINA TEPKİ

18.17 Mısır'daki Ezher Kurumu, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açılışının, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin, "bazılarının adalet ve hak değerlerinin aleyhine kibir ve gücü tercih ettiğini" gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Ezher'in, Kudüs'ün Arap ve Filistin kimliğine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve Filistin halkının mücadelesini desteklediği aktarıldı.

Ezher, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında aldığı "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından 2018 yılını "Kudüs Yılı" ilan etmişti.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

17.27: Gazze'de şehit sayısı 43'e yükseldi

İSRAİL'DEN GAZZE'YE 5 FÜZE

17.19 : İsrail savaş uçakları bugün Gazze şeridinin kuzey kesiminde Beyt El İhya beldesinde bulunan Filistin direnişi askeri tesislerini bombaladı. Bombalamadan askeri tesisler ve civardaki binaların maddi hasar gördüğü belirtildi.



Görgü şahitleri, İsrail savaş uçaklarının beş hedef aldığı bölgeye 5 füze attığını ve füzelerin isabet ettiği bölgede yangınlara sebep olduğunu söyledi.

THERESA MAY'DEN İLK YORUM

17.07: İngiltere'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliği Kudüs'e taşınmayacak.

AB'DEN İSRAİL'İN KATLİAMINA TEPKİ!

16.59: AB: "(İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam) İsrail barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir."

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP AÇILIŞA CANLI YAYINLA BAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, konuşmasında 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN AÇILIŞINDA TRUMP'IN DAMADI JARED KUSHNER KONUŞMA YAPTI

16.48 : Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, törende yaptığı konuşmada, dünyanın ABD'ye ve ABD Başkanı'na güvenebileceğini iddia etti

16.19 Şehit sayısı 41'e yükseldi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇILDIĞINI RESMEN AÇIKLADI

16.15: ABD, Kudüs'teki büyükelçilik binasının resmen açıldığını duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 38'E YÜKSELDİ

16.13: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 38'e yükseldi.

ÜRDÜN'DEN ABD'NİN KUDÜS KARARI İÇİN "AÇIK İHLAL" AÇIKLAMASI

16.05: Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in gerçekleri değiştirmeye yönelik tek taraflı uygulamalarının, Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarının, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik kutsalların tarihi ve yasal konumunu değiştirme çabalarının, tüm dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını provoke ettiği uyarısında bulunuldu.

Ürdün'ün, ABD'nin Kudüs kararına karşı olan net tutumuna vurgu yapılan ve "Kral 2. Abdullah'ın da vurguladığı gibi Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir." denilen açıklamada, uluslararası kararlara göre ve iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, çözüm için uluslararası çerçevede etkili bir hareketlilik başlatmak için çaba sarf etmeye devam edeceği, Filistin yönetimi, Araplar ve uluslararası toplumla Kudüs ve kutsal değerleri korumayı sürdüreceği ve ABD'nin Kudüs kararının olumsuz etkilerini azaltmaya çalışacağı ifade edildi.

TRUMP'TAN PROVOKATİF KUDÜS PAYLAŞIMI

15.50: ABD Başkanı Donald Trump twitter'dan provokatif bir açıklamada bulundu.Trump açıklamasında "İsrail için harika bir gün" dediği tweetinde törenin canlı yayınla verileceğini duyurdu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU AHABER'E KONUŞTU

15:30 Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşoğlu "İsrail'i ve güvenlik güçlerini lanetliyorum. Katliamı kınamak yetmez adım atmak da gerekir." dedi. Ancak bu konuda Türkiye'den başka sesini çıkaran ülkemin olmadığını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs kararının İsrail ve İsrail halkı için bir işe yaramayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu,konuşmasının sonunda İsrail'in bu yaptığının "devlet terörü olduğunu belirtti.

ŞEHİT SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

15.30: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 37'ye yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ

15.24: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 33'e yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 28'E YÜKSELDİ

15.13: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 28'e yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 25'E YÜKSELDİ

14.54: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 25'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU İHA'LARLA GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANIYOR

14.27: İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz atıyor.

ŞEHİT SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

14.21: Şehit sayısı 18'e yükseldi.

ŞEHİT VE YARALI SAYISI ARTIYOR

13.58: Şehit sayısı 16'a yaralı sayısı 390'a yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'de Filistinli göstericileri vurma anı kamerada

ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

13.39 : İsrail askerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 9'ye yaralı sayısı 257'ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ABD ARABULUCULUK ROLÜNÜ YİTİRMİŞTİR"

13.10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da düşünce kuruluşu Chatnam House'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Filistin gerilimi Ortadoğu bölgesini on yıllardır istikrarsızlığa sürükleyen en önemli sorunların başında geliyor. Biz 1697 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barış için yegane yol olduğunu hep söyledik. Bugün ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararını özellikle de uygulama noktasında çok çok talihsiz buluyoruz. Bu kararı bir kez daha reddediyoruz. Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir. Bu atılan adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini tam aksine, bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi için bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

ABD elçiliğinin açılmasını protesto edenlere ateş açıldı

İSRAİL GERÇEK MERMİLERLE SALDIRIYOR

12.44: İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 2 Filistinliyi şehit etti, 165 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 165'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 257 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere saldırıyor... Ölü ve yaralılar var!

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF ABD'NİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

12.40: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "tehlikeli bir davranış" olarak nitelendirdi. Zarif, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılma kararını değerlendirdi.

Karardan sonra anlaşmanın diğer katılımcı ülkeleriyle durumu tartışmak için zamana ihtiyacı olduklarını belirten Zarif, Çin ile bu hususta yapılan görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini anımsattı.

İBRAHİM KALIN TWİTTER'DAN #Nakba70" ETİKETİYLE DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

12.36: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı ifadelerin İngilizcesini de paylaşan Kalın, tivitinde "#Nakba70" etiketini kullandı.

FKÖ, ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASINI YENİ BİR NEKBE OLRAK DEĞERLENDİRDİ

12.25: FKÖ, Filistinlilerin Nekbe olarak nitelediği, İsraillilerin ise ülkelerinin kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs'ın 70. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı bildirisinde, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının yeni bir Nekbe olduğu belirtildi.

21 YAŞINDA BİR FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

12.20: Gazzeli yetkililer, İsrail güçlerinin 21 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. 30 Mart'tan bu yana sınırda süren protestolarda ölen Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

FİLİSTİN HALKI "MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ" İÇİN GAZZE SINIRINDA

11.41: ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler, "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başladı. Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüş"e hazırlanıyor.

İSRAİL ÇADIRLARI ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

İSRAİL ASKERİNDEN İLK MÜDAHALE

11.38 : Reuters haber ajansı, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki silahlı müdahalesinde en az 28 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

11.18: Arap Birliği Konuya ilişkin toplanma kararı aldı. Arap Birliği'nin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili çarşamba günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

FİLİSTİNLİLER PROTESTOYA BAŞLADI



11.00: Gazze'de Filistinliler ABD 'nin kararını protesto ediyor.

ABD'nin Büyükelçilik açılışına Gazze'den tepkiler!

ÇOĞU YABANCI ÜLKE BÜYÜKELÇİLERİ AÇILIŞA KATILMAYACAK

10.30: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.

ARALIK AYINDA ABD KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIDI

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.

Kurulacak bir Filistin devletinin gelecekteki başkentinin Doğu Kudüs olmasını isteyen Filistinliler ise, daha önceki Amerikan yönetimlerinin, barış görüşmeleri öncesinde büyükelçiliği Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a çok öfkeli.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ 2014 YILINDAN BERİ DONDURULMUŞ DURUMDA

Bu adımın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının öfkesini ateşlemesinden korkuluyor. İsrail, büyükelçilik açışından önce bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdi.

Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi.

Netanyahu, "Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca büyün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti münhasıan kendisine ait sayan iddialarını desteklemiştir" dedi.

İsrail, açılış törenlerine İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiğini ve bunlardan 33'ünün katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

AÇILIŞA 32 ÜLKEDEN KATLIM SAĞLANACAK

10.10 : İsrail'in Haaretz gazetesi, dün akşam gerçekleşen büyükelçilik açılış galasına Ivanka Trump ve Jared Kushner'le birlikte 32 ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildiriyor.

Söz konusu ülkeler şöyle:

Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

08.30 : Kudüs kararının ardındaki isim olan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile eşi Ivanka Trump, utanç verici açılış için İsrail'e indi.

Trump'a Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Jared Kushner, bir Yahudi. Dün akşam Kudüs'te verilen açılış resepsiyonuna katılan çift, geçen yıl Mayıs ayında Donald Trump'ın resmi ziyaretinde yine İsrail'e gelmişti.

İsrail medyası, Kushner ve Trump ikilisini yeni kutsal güçlü çift olarak görüyor. Ivanka Trump ayrıca yeryüzündeki en güçlü Yahudi kadın olarak gösteriliyor.

08.15 : ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor.

FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL POLİSİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

08.00 : Kudüs'te gerilim zirve noktasında... Dün Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda İsrailli polis güçleriyle Filistinliler karşı karşıya geldi. Filistinliler, içeri girmelerine izin verilmemesi üzerine polislerle tartıştı.

07.45 : İsrailli motosiklet kulübü Samson Riders'ın üyeleri, açılışı kutlamak için dün yollara döküldü.

07.20 : İngiltere ziyaretinde bugünkü açılışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ABD'yi hem de İsrail'i sert şekilde eleştirdi:

"ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir.

Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir. Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."

ABD'DEN BÜYÜK TAHRİK

07.00 : Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD, bugün kutsal kentteki yeni büyükelçiliğini açıyor. Gün boyunca gelişmeleri gün boyu aktaracağız.