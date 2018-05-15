Suriye konulu 9. Astana toplantısı

Taraflar, Kazakistan 'ın başkenti Astana 'da 9'uncusu düzenlenen Suriye toplantısının sonuç bildirisi üzerinde anlaştı - Bildiride Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nin korunması, alıkonulanların serbest bırakılması ve anayasa komitesi kurulması çalışmalarının hızlandırılması konuları yer alacak

Suriye konulu 9. Astana toplantısında taraflar, sonuç bildirisi üzerinde uzlaştı. Toplantının ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili ve üçlü görüşmelerini sürdürüyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmelerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin korunması konusu ele alındı. Taraflar, Türkiye'nin İdlib'de ateşkes gözlem misyonu çerçevesinde kurduğu gözlem noktalarının önemi ve görevini sürdürmesi hususunda mutabık kaldı.

GELECEK AY ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Alıkonulanların serbest bırakılması için oluşturulan çalışma grubunun dün yapılan ikinci toplantısında ilerleme kaydedildiği, üçüncü toplantının da gelecek ay Türkiye'de yapılmasının değerlendirildiği öğrenildi.

Sonuç bildirisine, tarafların Suriye'nin birliği ve bütünlüğü, Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nin ülkedeki şiddeti azaltması ve ateşkesin sürdürülmesindeki rolü, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması, mültecilerin dönüşü için gerekli koşulların sağlanması, terörle ortak mücadele, Birleşmiş Milletler gözetiminde anayasa komitesi kurma çalışmalarının hızlanması gibi unsurlar üzerindeki ortak tutumu da yansıdı.

Sonuç bildirisinin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.