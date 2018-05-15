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'nin Büyükelçisi Ökem Ankara'da

Filistin'deki olaylardan sonra istişareler için çağırdığı 'nin Büyükelçisi Kemal Ökem Ankara'ya geldi. Ökem'i Ankara'ya getiren uçak, saat 13.05'te 'na indi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 14:46
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ökem Ankara'da

Filistin'deki olaylardan sonra istişareler için çağırdığı 'nin Büyükelçisi Kemal Ökem Ankara'ya geldi. Ökem'i Ankara'ya getiren uçak, saat 13.05'te 'na indi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

ABD'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASI

ABD Başkanı , 6 Aralık 2017'de 'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ökem Ankara'da
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