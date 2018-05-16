ABD temsilcisi Haley'den BM'de küstah sözler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyinde İran'a ve Hamas'a yönelik sert eleştiriler yönelterek İsrail'in itidal gösterdiğini öne sürdü.

BMGK, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Gazze sınırında 61 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine Kuveyt'in talebiyle acil toplandı.

BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri, konseydeki Gazze toplantısı öncesi gösterilerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, konseyde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki şiddet olaylarından ve hayatını kaybedenler nedeniyle endişe ve üzüntü duyduklarını söyledi.

Bölgede çok sayıda şiddet olayının yaşandığını belirterek, BM Güvenlik Konseyini çifte standartla suçlayan Haley, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyinde İran'a yüklenerek İsrail'in itidal gösterdiğini savundu.

Haley, ''Aramızda kim sınırlarında bu tür bir eylem yaşanmasını kabul ederdi, soruyorum size? Hiç kimse. Bu salondaki hiçbir ülke İsrail'den daha fazla itidal göstermezdi.'' dedi.

İran'ı Suriye, Yemen ve Lübnan'ı istikrarsızlaştırmakla suçlayan Haley, konseyin dikkatini ''bölgede şiddete neden olan'' İran'a da çevirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

İran'ı ''terörist'' olarak nitelendirdiği Hamas'a destek vermekle de eleştiren Haley, ''Hamas'ın yıllardır şiddeti kışkırttığını'' ve ''İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına karşı saldırı başlattığını'' savundu.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak doğru bir karar verdiğini ifade eden Haley, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın barış sürecine katkı sağlayacağını öne sürdü.