ABD'de ilk teravih kılındı

Başkent Washington civarında yaşayan Müslümanlar, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Çevre eyaletlerden de gelen çok sayıda Müslümanı bir araya getiren ilk teravih namazında gencinden yaşlısına, çocuktan kadına kadar farklı kesimlerden kalabalık cemaat, imam Ali Tos'un kıldırdığı namazla ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Tos, ibadete açıldığı günden bu yana tüm ramazanlarda hatimle teravih namazı kıldırdıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tos, iftar ve sahur programlarıyla ilgili birçok organizasyon yaptıklarını, akşam namazı öncesinde camide mukabele okunacağını ve külliye bünyesinde her akşam tüm misafirlere iftar sofrası hazırlayacaklarını kaydetti.

Yusuf Estes ve İmam Macid gibi Amerikalı Müslümanlar nezdinde tanınan önemli isimleri de ramazan boyunca farklı programlarda DCA'de ağırlayacaklarını kaydeden Tos, ramazan ayının son 10 gününde de gece namazlarını cemaatle kılacaklarını ifade etti.

- New York'ta ilk teravih

ABD'nin en büyük kenti ve Türklerin de en yoğun yaşadığı yer olan New York bölgesindeki Müslümanların en çok tercih ettiği camilerden biri de New York İslam Kültür Merkezi oldu.

İlk teravih namazını büyük bir huşu içinde kılan cemaat, namazın ardından hep birlikte ellerini açıp dua etti.

Cami yetkilileri, ramazan boyunca başta iftar programları olmak üzere çeşitli organizasyonlar gerçekleştireceklerini ve tüm cemaatle birlikte ramazan ayını idrak edeceklerini dile getirdi.