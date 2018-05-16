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Çavuşoğlu telefon diplomasisini sürdürüyor

, ABD'nin büyükelçiliğini 'e taşıması ve sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefon diplomasisini sürdürüyor

, ABD'nin büyükelçiliğini 'e taşıması ve sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

MEVKİDAŞLARI İLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin son olarak Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Lim Jock Seng, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tieman Hubert Coulibaly, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Moritanya Dışişleri Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zeyn Şerif ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

ı 'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi şehit etti, 3 bin 188 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı almıştı.

Tüm dünya Filistin için ayakta

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefon diplomasisini sürdürüyor
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