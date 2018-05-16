FETÖ'nün "Danıştay abisi" hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" suçundan yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Tutar ile avukatı katıldı. Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede sanığın, örgütün Danıştaydaki özel göreve haiz yöneticisi olarak, örgüt mensubu üyelere talimat verdiği, sohbet gruplarını, üyelerin dairelerini, iş bölümünü belirlediği, seçimlerde kime oy verileceği veya seçimlerin kilitleneceği kararlarını verdiği iddia edildi.

Savunma için söz verilen Tutar, iddianame eklerinin kendisine tebliğ edilmediğini, bu nedenle esasa ilişkin savunmasını hazırlayamadığını ileri sürerek, esasa ilişkin savunma için süre istedi. Duruşmada, usul itirazlarını dile getireceğini belirten Tutar, hakkındaki soruşturmanın hukuksuz ve usulsüz yürütüldüğünü ileri sürdü. Galip Tuncay Tutar, tanık olarak ifadesi alınan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, cemaat mensubu üyelerin Yargıtay ve Danıştaydaki etkinliğini kırmak amacıyla cemaatçi olmayan yüksek yargı üyelerini bir araya getirerek, toplantılar düzenlediklerini söylediklerini hatırlattı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılamayı yapan heyette yer alan başkan ile iki üyenin, bu toplantılara katıldıklarını belirten Tutar, "Tarafsızlığını yitirdiğiniz gerekçesiyle sizleri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Talebi müzakere eden heyet, çekilmeye gerektirecek bir durum bulunmadığına karar vererek, reddetti. Sanık bu kez, reddi hakim talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatı Adem Kaplan da Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin, yürütmenin etkisi altında kaldığını iddia ederek, bağımsızlığını kaybettiğini öne sürdü. Kaplan, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), hakimlere tahliyeler konusunda talimat verdiğini, 24 ay dolmadan sanıkların tahliyesine karar verilmemesi yönünde telkinde bulunduğunu" ileri sürdü.

MAHKEME BAŞKANI: "MAHKEMEMİZİN BAĞIMSIZLIĞINI TARTIŞTIRMAM"

Makeme Başkanı Burhan Karaloğlu, sözleri üzerine avukat Kaplan'ı uyararak, "Bunu, bu heyete saygısızlık olarak addederim. Mahkememizin bağımsızlığını tartıştırmam. İddianızla ilgili yazılı bir belgeniz var mı?" diye sordu. Yazılı belge bulunmadığını, konunun gazetelerde haber olduğunu aktaran Kaplan, tüm HSK üyelerinin konuyla ilgili dinlenmesini talep etti. Heyet, reddi hakim talebiyle ilgili karar vermek üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından toplanan heyet, reddi hakim talepleriyle ilgili yeterli delil bulunmadığını, duruşmayı uzatma amaçlı olduğunu belirterek talebi reddetti.

Savunmasına devam eden Galip Tuncay Tutar, savunma hazırlamak için bazı engellerle karşılaştığını, kitap ve internete ulaşamadığını, avukatıyla görüşmesinde de kısıtlama olduğunu iddia etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, sanığa esas hakkındaki savunması için gelecek duruşmaya kadar süre verildi. Heyet, Avukat Kaplan'ın HSK ile ilgili sözlerinin SEGBİS çözümünün yapılarak, HSK'ya gönderilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

ÖRGÜTÜN "DANIŞTAY ABİSİ"

Danıştay üyesi seçildikten sonra, örgütün "Danıştay abisi" olarak çalıştığı, örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağladığı, Danıştay içindeki örgüt lehine düzenlemeleri organize ettiği belirtilen Tutar'ın, yüksek yargıdaki diğer "abi"lerle istişare kurulunda görev yaptığı belirlenmişti. Sanık Tutar'ın, 17-25 Aralık'tan sonra ABD'ye gidip geldikten sonra cebinde taşıdığı 1 doları örgüt mensuplarından birine 30 ya da 50 dolara sattığı da iddia edilmişti.

Tutar'ın, FETÖ'cü eski hakimlerin, Danıştaya üye seçildikten sonra, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını müze gibi gezdikleri geziyi düzenlediği de bazı sanıklar tarafından dile getirilmişti.