Hindistan'dan Cammu-Keşmir'de "ramazan" kararı

Paylaşımda, Müslümanların kutsal ayı "huzurlu bir ortamda" geçirebilmelerinin sağlanması için bu kararın alındığı belirtildi.

"SALDIRILARI DURDURDUK"

Bakanlık öte yandan Hint askerlerinin "saldırıya uğramaları halinde veya masum insanların hayatlarının korunması gerekliliği doğduğunda misilleme hakkının saklı olduğu" paylaşımını yaptı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Arakan'da katliam var

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.