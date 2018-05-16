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'dan Cammu-Keşmir'de "ramazan" kararı

, dolayısıyla bölgesinde düzenlediği operasyonları durdurdu. Hindistan İçişleri Bakanlığının twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cammu-Keşmir'de Hint askerlerine ramazan ayı boyunca operasyonları durdurma talimatı verildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:22
Hindistan'dan Cammu-Keşmir'de ramazan kararı

Paylaşımda, Müslümanların kutsal ayı "huzurlu bir ortamda" geçirebilmelerinin sağlanması için bu kararın alındığı belirtildi.

"SALDIRILARI DURDURDUK"

Bakanlık öte yandan Hint askerlerinin "saldırıya uğramaları halinde veya masum insanların hayatlarının korunması gerekliliği doğduğunda misilleme hakkının saklı olduğu" paylaşımını yaptı.

KEŞMİR SORUNU

, 1947'de 'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen 'i Hindistan ya da ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Arakan'da katliam var

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

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Hindistan'dan Cammu-Keşmir'de "ramazan" kararı
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