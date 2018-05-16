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'de kullanıldığı doğrulandı!

ların Yasaklanması Örgütü (OPCW), araştırma ve deneyler sonucu 4 Nisan'da 'nin kentinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:29
İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı!

ların Yasaklanması Örgütü (OPCW), araştırma ve deneyler sonucu 4 Nisan'da 'nin kentinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.

OPCW'nin 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentine yapılan saldırıya ilişkin raporu açıklandı. Rapora göre, OPCW Bilirkişi Heyeti (FFM) tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda 4 Nisan'da, İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da sarin kullanıldığı tespit edildi.

"YAPILAN BU ACIMASIZ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, raporla ilgili açıklamasıda, "Yapılan bu acımasız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) normlarına tamamen aykırı olan bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıyı yapanlar işledikleri suçları için sorumlu tutulmalı." ifadesini kullandı.

Sorumluların hesap vermesi açısından OPCW ve Birleşmiş Milletler Ortak Soruşturma Mekanizmasının yapacağı çalışmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Üzümcü, raporun OPCW'nin Yürütme Konseyi ile Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na taraf ülkelere, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ve Birleşmiş Milletler Ortak Soruşturma Mekanizmasına gönderildiğini aktardı.

Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.



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İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı!
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