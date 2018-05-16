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li bakandan lilerle ilgili 'pes' dedirten sözler

Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail askerinin 60 sivili öldürmesinden bir gün sonra İsrail güçlerinin 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 10:05
İsrailli bakandan Filistinlilerle ilgili 'pes' dedirten sözler

İsraeli Radyosu'na konuşan Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve iyi davrandığını söyledi. İsrail askerinin barışçıl gösteri yapan lilerin üzerine ateş açmasının ardından 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili konuşan Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan bir çok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.

'BİZ ALIŞIĞIZ'

'Güvenlik güçleri çok iyi bir iş yapıyor ve olayları yönetiyor" diyen Shaked uluslararası eleştiriler konusunda "Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan " Şeridini yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadı" dedi, İsrail'in 'nden korkmadığını belirtti.

Babasının küçük cadısı!

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İsrailli bakandan Filistinlilerle ilgili 'pes' dedirten sözler
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